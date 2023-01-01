Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию 2023: участники, во сколько трансляции





С 19 по 20 января 2023 года в Москве на ЦСКА Арене пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.



В первый день турнира состоится короткая программа, а в воскресенье фигуристы откатают произвольную программу. Танцевальные дуэты на этот раз будут вступать вне соревновательного зачета.





Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию 2023



21 января, суббота



17:00 Короткая программа (Первый канал в 18:20)



22 января, воскресенье



16:30 Произвольная программа (Первый канал в 16:50 и 19:00)



Время начала соревнований - московское.





Участники, какие фигуристы примут участие в турнире



Мужчины



Евгений Семененко

Петр Гуменник

Александр Самарин

Дмитрий Алиев

Артем Ковалев

Андрей Мозалёв

Макар Игнатов

Глеб Лутфуллин



Женщины



Софья Акатьева

Камила Валиева

Елизавета Туктамышева

Софья Муравьёва

Аделия Петросян

Анастасия Зинина

Вероника Яметова

Алина Горбачева



Спортивные пары



Александра Бойкова - Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина - Александр Галлямов

Евгения Тарасова - Владимир Морозов

Ясмина Кадырова - Валерий Колесов



Танцевальные дуэты



Елизавета Худайбердиева - Егор Базин

Елизавета Шанаева - Павел Дрозд