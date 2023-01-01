Как спортсмены создают свой имидж





Профессиональный спорт сегодня - это не только большие физические нагрузки. Чтобы стать успешным, необходимо не только усердно тренироваться, но и следить за телом и работать над своей внешностью.



Разберем, что делают сегодня спортсмены, чтобы выделиться на фоне других.





Красят волосы



Мода на экстравагантные прически и цвет волос среди спортсменов-мужчин появилась еще в конце прошлого века. Одним из первых в 1990-х поставил смену имиджа на поток Деннис Родман. Американский баскетболист благодаря своим ярким прическам и великолепной игре не исчезал из новостных заголовков. И что больше вызывало интерес публики - большой вопрос.



В футболе большое внимание прическам уделял Дэвид Бекхэм. На чемпионате мира 1998 года игроки сборной Румынии вышли в плей-офф и по этому случаю покрасились в блондинов.



Сегодня постоянно меняют имидж португалец Криштиану Роналду, бразилец Неймар, аргентинец Лионель Месси, француз Антуан Гризманн. А француз Поль Погба опередил в эпатажности Родмана и превратил свою голову в произведение искусства.





Делают эпиляцию



Многие, наверное, обращали внимание, что у спортсменов (и мужчин тоже), занимающихся плаванием, легкой атлетикой или велосипедным спортом, идеально чистая кожа. Научно доказано, что в этих видах спорта отсутствие волосяного покрова на теле положительно влияет на результаты. Да, без волос человек не станет суператлетом, но на десятые доли секунды может улучшить свой результат. А в легкой атлетике и плавании и этого бывает вполне достаточно.



В бодибилдинге спортсмены делают это исключительно из эстетических соображений. Бодибилдеры удаляют все лишнее со своего тела, чтобы в сочетании с искусственным загаром более эффектно показать свое идеальное тело. В других видах спорта это скорее дань моде и стилю. Талантливый спортсмен - это хорошо, но еще лучше когда он талантливый и красивый.



Для удаления волос раньше использовали бритву. Но этот метод редко сейчас используют, среди минусов - кратковременный эффект и наличие раздражения на коже. На сегодняшний день специалисты рекомендуют лазерную эпиляцию как самый безопасный метод избавления от волос. Лазерную эпиляцию для мужчин предлагают косметические салоны, такие как epilaserman.ru.





Делают татуировки



Сейчас татуировками никого не удивишь. В обществе изменилось их восприятие, а ведь еще 20-30 лет назад их считали символом преступного мира, байкеров и рок-музыкантов. Сейчас татуировка - это проявление индивидуальности, да и на имидж влияет положительно.



Наличие татуировок, как и стильная прическа помогает выделиться на фотографиях, в телерепортажах и в социальных сетях. Новые татуировки на теле футболиста Златана Ибрагимовича обсуждаются в социальных сетях не меньше его футбольных достижений. Как, кстати, и рельефный пресс Криштиану Роналду.



Как отмечают многие специалисты, вернул татуировки в моду и снова сделал их символом статуса все тот же Деннис Родман.



Сегодня в любом виде спорта найдется человек с разрисованным телом. В футболе это Серхио Рамос и Дэвид Бекхэм, в хоккее - Брендан Уитт, в баскетболе - Сонни Уимс и Крис Андерсен, в единоборствах - Конор Макгрегор и Александр Емельяненко, в плавании - Никита Коновалов и Энтони Эрвин.