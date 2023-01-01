Велогонка «Джиро д’Италия-2023»





С 6 по 28 мая 2023 года пройдет 106-я по счету многодневная велогонка «Джиро д’Италия», которая является одной из трех крупнейших наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой».



Веломногодневка стартует в регионе Абруццо, расположенном в центре страны на побережье Адриатического моря, гонкой с раздельным стартом на 18,4 километра.



Напомним, год назад стартовые этапы гонки прошли в Венгрии. Гонщики проехали из Будапешта в Вышеград и из Капошвара в Балатонфюред.





Календарь «Джиро д’Италия-2023»



Многодневка начнется 6 мая в Фоссачезия-Марина, последний этап намеченн 28 мая 2023 года в итальянской столице - Риме. За 21 этап лучшие велогонщики планеты преодолеют дистанцию в 3448,6 километра. Всего спортсменам предстоит проехать 18 многокилометровых этапов, а также три «разделки». Организаторами многодневки предусмотрены два дня отдыха - после 9 и 15 этапов.



В общей сложности в гонке пройдет 6 горных этапов. Горные велосипеды - самый популярный класс среди представленных на рынке велосипедов. Такие модели прекрасно подойдут как для езды по городским улицам, так и на бездорожье.



Королевский этап «Джиро-2023» протяженностью 182 километра от Лангароне до Тре Чиме ди Лаваредо состоится 26 мая. Велосипедистам предстоит преодолеть множество перевалов и финишировать на высоте почти в 2500 метров.









Российские участники «Джиро д’Италия-2023»



В престижной велогонке планирует принять участие всего один представитель России. 26-летний Александр Власов последние два года представляет немецкую профессиональную шоссейную команду Bora–Hansgrohe, а до этого выступал за Astana Premier Tech (2020-2021) и Gazprom-RusVelo (2018-2019).



В 2020 году воспитанник велоклуба «Фаворит» из Выборга занял 11-е место в итоговой классификации «Вуэльты», через год финишировал 4-м на «Джиро д’Италия», а в 2022 году занял пятое место в итоговом списке французской многодневки.





Интересные факты



Впервые итальянская многодневка прошла 114 лет назад (в 1909 году). Инициатором проведения велогонки выступил редактор отдела итальянской спортивной газеты Gazzetta dello Sport Армандо Куне.



В 1965 году гонка впервые стартовала за пределами Италии - в Сан-Марино. В 2022 году старт в 14-й раз в истории состоялся в другой стране.



Наименьшее количество участников было в 1912 году - 56 спортсменов, самое большое в 1928 году - 298 гонщиков.



По пять раз лидерами общего зачета «Джиро д’Италия» становились итальянские велогонщики Альфредо Бинда, Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс.