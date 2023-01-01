Лучшая стратегия ставок на волейбол





Среди людей, увлекающихся беттингом, достаточно мало тех, кто регулярно и с высокой проходимостью ставит на волейбол. Причин достаточно много, но в качестве основных, пожалуй, можно выделить низкие знания об особенностях и правилах этого вида спорта, а также незнание стратегий, позволяющих значительно повысить проходимость ставок и их результативность. В нашем сегодняшнем обзоре постараемся максимально углубиться в тему лучших стратегий ставок на волейбол, а также поговорить о том, какие ставки стоит рассматривать для максимального профита вне зависимости от выбранной вами букмекерской конторы.





Основные виды стратегий на волейбольные матчи



Фактически беспроигрышная стратегия ставок на волейбол на тотал матча



На тоталы есть несколько отличных и рабочих стратегий, которые действительно при адекватном подходе помогут вам раз за разом выигрывать и получать прибыль от поставленных в букмекерской конторе денег. К преимуществам такого типа ставок относится возможность проведения предварительного анализа игровых событий и предматчевые ставки (то есть ставки, производимые до начала самого матча). Рассмотрим для начала основные критерии, характерные для любых волейбольных матчей вне зависимости от типа проводимого турнира и страны:



- в случае, если в матче встречается явный лидер турнира и одна из команд, находящаяся в нижней части турнирной таблицы на постоянной основе, то тотал очков в матче обычно варьируется от 130 до 159 очков;



- если фаворит чемпионата принимает у себя на поле или играет в гостях против турнирного середняка, то очков в матче обычно бывает от 160 до 180;



- при встрече равных по силе и статусу команд можно рассматривать результат от 180 до 190 очков, так как команды в таком случае обычно максимально стремятся к победе, преодолевая ожесточённое сопротивление равного противника.



К примеру, встреча явного фаворита и аутсайдера чемпионата. В матче сходятся команды "Хьюстон Минск" и "Пломбир". Даже без каких-либо знаний в волейболе, разобраться в том, кто в матче фаворит, достаточно просто, если оценить средние коэффициенты букмекеров на победу. В этом поединке средний коэффициент на победу "Пломбир" был в районе 1,58, а на победу противника давали до 2,26. Поэтому отличным вариантом ставки на волейбол, стратегия которых здесь представлена, станет ТМ 181,5 с коэффициентом 1,87, поскольку здесь представлена игра лидера чемпионата Беларуси против аутсайдера.



Ставки на волейбол: стратегия тотал на женские матчи в LIVE (ТМ 45,5)



Проводимая статистика матчей указывает на то, что в 96% поединков с женскими командами есть 1 или более сетов с тотал меньше 45,5 очков. Именно на этих статистических данных основывается данная стратегия. Чтобы сделать вероятность успеха своей ставки максимальной, изначально выбирайте матч примерно равных по статусу и силе команд (оценить это очень просто: разрыв на П1 и П2 не более 0,4-0,5). Ставьте на ТМ 45,5 в 1 сете, обычно коэффициент на этот исход варьируется в пределах 1,83-2,06. При победе сразу же переходите в режим поиска другого матча с такими же параметрами. Если же в первом сете проиграли, то ставьте на такой же исход во 2 сете сумму, которая в случае выигрыша перекроет проигранные вами деньги и обеспечит комфортную для вас сумму выигрыша. При проигрыше во 2 сете повторяем ставку с теми же правилами, что и во втором. Почти в 95% такая серия завершается победой, а выигранных денег при следовании правилам стратегии с лихвой хватит, чтобы покрыть минимальное количество неудач.







Самая лучшая стратегия ставок на волейбол на победу команды в сетах и исход игры



Здесь подбираются такие матчи, в которых команда-аутсайдер способна выиграть хотя бы 1 из сетов. Оптимально подбирать игру, в которой есть явно выделенный букмекером фаворит (определить его можно по коэффициенту на победу около 1,3). Ставьте на 1 сет, что его выиграет аутсайдер. Если ставка проигрывает, то повторяйте её с учётом потерянной суммы на 2 или 3 сет. Стратегия крайне безопасна, так как счёт 3:0 по сетам в волейболе очень редкий, а коэффициент на победу команды-аутсайдера в сете обычно составляет около 2,5-2,7.



Ставки на волейбол: стратегия на небольшие коэффициенты



Это, пожалуй, одна из самых простых стратегий, которая нацелена на минимальную прибыль при максимальной вероятности выигрыша. Анализ предстоящего матча здесь практически не нужен, поскольку выбираются поединки с явным фаворитом, коэффициент на победу которого варьируется от 1,15 до 1,4. Проигрыш ставки обычно покрывается примерно 4-5 выигрышами, но важно помнить, что неожиданностей в волейбольных матчах в несколько раз меньше, чем в баскетболе или футболе.



Стратегия ставок на подачи



Статистика утверждает, что чаще всего выигрывают подачи игроки команды, которая подачу принимает. Объясняется этот факт достаточно просто, поскольку именно у них есть возможность установить свой темп и навязать его подающей команде. Здесь важно предварительно оценить качество и силу подачи основных игроков подающей команды, поскольку они способны без проблем преодолеть качество приёма защитников принимающей команды. Но в целом стратегия ставок на победу в гейме принимающей команды является рабочей.



Стратегия на нечёт и чёт



Стратегия, основанная на чистой удаче и фарте. Здесь нужно изначально определиться с тем, какой результат вам больше по душе и ставить исключительно на него. Ставки делаются на итог сета матча по системе догона, то есть, в случае проигрыша следующая ставка включает в себя сумму предыдущей, чтобы выигрыш полностью перекрыл её сверх коэффициента. При победе не продолжаем игру в текущем матче, уходим с него и ищем следующий.



Стратегия B17 на фору в очках по итогам матча



Казалось бы, стратегия первоначально выглядит со стороны крайне сложной и непонятной, а вот если вы в ней разберётесь, то проблем точно не возникнет и адекватная прибыль вам реально обеспечена. Оптимальным выбором станут ведущие турниры европейского континента, лучшими чемпионатами здесь станут первенства Германии, Италии, России и Польши. Выбирайте матчи, в которых изначально букмекеры предлагают на одну из играющих команд минусовую фору по очкам 15 и более, формально именно это указывает на явного фаворита проводимой игры.



Разделение игры на 3 сета даёт нам фору примерно по -5,5 очков в каждом из них. Если в 1 сете у вас зашла форма на -6,5 или более, то на 2 сет стоит делать ставку на +5,5 очков на аутсайдера. Если первый сет заходит на -5,5, то сразу же покидайте эту встречу и начинайте поиск другой для игры по этой же стратегии. Если же во время 1 сета фора на -5,5 не зашла, то на 2 сет ставьте фору -6,5 на победу фаворита игры.







Стратегия B17 на Live и тотал очков в сете



Оптимальный вариант, требующий совсем небольшого погружения в статистику волейбольных игр. Это игра на тоталах в среднем значении. Во время игры пропускаем 2 первых сета и смотрим на то, какое количество очков в них было. Если в 1 и 2 сете команды подали больше 46,5 очков, то на 3 сет по статистике стоит ставить ТМ 44,5 (для уверенности можно прибавить 1 очко и поставить на меньший коэффициент на ТМ 45,5).



Ставки с подстраховкой на возможную победу команды-аутсайдера



Основа работы этой стратегии состоит в том, чтобы одновременно поставить ставку на выигрыш явного аутсайдера и отслеживание игры в Live со ставкой на победу фаворита матча. Обычно коэффициент на победу явного аутсайдера колеблется в районе 3 и выше. Волейбол славится тем, что далеко не в каждой игре фаворит начинает матч со стопроцентной отдачей, что приводит к проигрышу более сильной команды в 1, а то и во 2 сете. Задача здесь достаточно тривиальная: до начала поединка нужно поставить на победу слабой команды, а в Live нужно следить за игрой. Если явный фаворит матча проиграет 1 или 1 со 2 сет, то коэффициент на его победу в матче значительно вырастет. Подбирайте сумму комфортной ставки, которая способна отбить и затраты на первоначальную ставку на аутсайдера и ставьте на победу фаворита. Если выиграет более слабая команда, то в накладе вы также не останетесь.



Экспресс на победу команд-фаворитов в нескольких матчах



Нужно поискать в ближайших событиях матчи с выделением явного фаворита (коэффициент на победу команды в пределах 1,15-1,4). Составьте небольшой экспресс на 2-3 события, общий коэффициент которого в итоге составит примерно от 1,7 до 2,5. Ставьте на него и ожидайте окончания выбранных вами событий. Если экспресс выиграл, то ищите следующие матчи и снова ставьте. Если же ставка проиграла, то по системе догона сделайте ставку на новый экспресс, формируемый по такой же стратегии с учётом проигранных денег.



Стратегия под названием "Волкодав"



Она отслеживается в Live и предполагает ставку на победу явного аутсайдера во встрече, причём победу с плюсовой форой +4,5. Алгоритм ставки достаточно простой, но соблюдать его надо строго:



- В момент начала работы по стратегии счёт в матче 2:0 по сетам.



- Фаворита в матче на момент счёта 2:0 явно не установлено (то есть кэф на его победу находится примерно в районе 1,55-1,6).



- В прошедших сетах не было борьбы на равных и примерно одинакового счёта (то есть счёт в них примерно 25-16, а не 25-22).



- Ставки делаются только на матчи регулярных мужских первенств, в рамках стратегии ни в коем случае не ставьте на игры молодёжных команд или женских сборных.



- Важно смотреть на поведение игроков более слабой команды, являющейся аутсайдером. Оценивайте то, как ведут себя игроки: опускают руки после проигранных геймов или стараются максимально выжать из каждой игровой ситуации.



Стратегия имени Можарова



Это отличная стратегия ставок на волейбол в лайве, требующая большого внимания и регулярной оценки игровой ситуации. Ставка производится строго при равном счёте в сете 23-23. Оптимально делать ставку во время 1 или 2 игрового сета. Алгоритм стратегии:



- Ищем в Live игру, которая подходит по вышеуказанным параметрам.



- При указанном счёте ставим сумму в 200 Р на ТМ 48,5. Фактически своей ставкой мы утверждаем, что игра будет завершена через 2 гейма, то есть общий счёт составит 25-23 или 23-25.



- Если ставка проходит, ищем другой матч, подходящий по указанным выше критериям.



- Если ставка не сыграла, то ставим в этом же сете на ТМ 50,5. Сумма ставки вдвое больше, то есть ставить будем 400 Р. При выигрыше вы останетесь в плюсе, так как кэф здесь обычно начинается с 2 и выше.



Стратегия имени Кондрашова



Также требует отслеживания игровой ситуации на поле в лайве и большого количества внимания.



- Если более сильная команда в 1 сете будет проигрывать, то ставка делается на победу фаворита во 2 сете с плюсовой форой 2,5 (здесь всё зависит от вашей рисковости и выставленных букмекером коэффициентов).



- Если команда, являющаяся фаворитом, проигрывает по сетам со счётом 1-2, то ставка делается на 4 сет по тем же правилам, что в п. 1.



- Если фаворит в Live уступает 2-3 очка (при счёте, не дошедшем ни у одной из команд 20 очков, к примеру: 17:14 или 18:16 в пользу аутсайдера), то можно с хорошим коэффициентом поставить на победу более сильной команды в сете. Обычно букмекеры ставят кэф от 1,45 до 1,95.



- Счёт по сетам 2:0 в пользу фаворита, но ситуации в сете такая же, как в п. 3 описания стратегии? Делаем то же самое, что и в п. 3, коэффициенты примерно такие же, а шансы на победу более сильной команды крайне высоки.



Выбирайте оптимальный для вас вариант стратегии на волейбол и идите навстречу заработку хороших сумм. Волейбольные турниры проходят круглогодично и каждый день играются матчи, так что можно зарабатывать на ставках на волейбол с выбранной вами оптимальной стратегией постоянно.