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Спортсмены, которые были прикованы к постели



Противопролежневые системы и матрасы

Многие известные спортсмены во время тренировок и соревнований получили тяжелые травмы и оказались прикованы к постели. Некоторые смогли, вопреки прогнозам врачей, встать на ноги.

Михаэль Шумахер, автогонки

Многократный чемпион мира, один из лучших гонщиков «Формулы-1» завершил свою многолетнюю успешную карьеру без серьезных травм. Роковое повреждение немецкий автогонщик получил через год после завершения карьеры, катаясь на лыжах во французских Альпах. Шлем спас Шумахера от неминуемой гибели, однако бывший автогонщик оказался прикован к кровати.

Для лежачих больных обязательны матрасы от пролежней. Противопролежневые системы и матрасы улучшают кровоток и питания мягких тканей.

Елена Мухина, гимнастика

Известная советская гимнастка получила тяжелую травму позвоночника во время подготовки к летним Олимпийским играм 1980 года. Спортсменка 26 лет боролась с последствиями травмы, могла самостоятельно сидеть, принимать пищу и писать. Дальнейшие тренировки пришлось прекратить - из-за высоких нагрузок стали отказывать почки. Мухина ушла из жизни в декабре 2006 года.

Вениамин Мандрыкин, футбол

Вратарь, игравший в нулевых за московский ЦСКА, стал прикован к постели из-за автомобильной аварии. В ноябре 2010 года на тот момент голкипер брянского «Динамо» на большой скорости врезался в дерево и сломал позвоночник. Впоследствии Мандрыкин долго восстанавливался, но так и не смог самостоятельно передвигаться. В августе 2023 года игрок скончался после перенесенного инфаркта.

Аннет Фредсков, легкая атлетика

В свое время врачи поставили этой легендарной датчанке диагноз рассеянный склероз и сообщили о том, что она навсегда будет прикована к постели. Но вместо того, чтобы жаловаться на судьбу и провести остаток дней в кровати, 40-летняя Фредсков установила уникальное достижение. В 2012 и 2013 годах она пробежала 366 марафонских дистанций за 365 дней и получила титул «Самый бегающий человек на планете». Во время забегов Аннет помогали многочисленные добровольцы, спонсоры обеспечивали экипировкой, а врачи постоянно следили за здоровьем спортсменки.

На сайте интернет-магазина МЕТ.ru представлен широкий выбор противопролежневых матрасов и систем.

Абдельхак Нури, футбол

В прошлом игрок амстердамского «Аякса» и сборной Марокко упал на газон во время матча в 2017 году и оказался прикован к постели. Врачи диагностировали у футболиста повреждение мозга и сердечную аритмию. Мировую известность футболист получил во время недавнего чемпионата мира в Катаре. Во время игр ЧМ-2022 футболка Абдельхака постоянно висела в раздевалке марокканской сборной. Стоит также отметить, что подопечные Валида Реграги посвятили ему победу над испанцами в 1/8 финала мирового первенства.









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    Спортсмены, которые были прикованы к постели

    Противопролежневые системы и матрасы

    Многие известные спортсмены во время тренировок и соревнований получили тяжелые травмы и оказались прикованы к постели.

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