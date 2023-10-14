Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию 2023



Гран-при России по фигурному катанию 2023

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.

Второй этап пройдет в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), четвертый - в Казани (11-12 ноября), пятый - в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).

В Казани и Омске не состоятся соревнования среди танцоров, а без парного катания пройдут этапы в Уфе и Самаре.

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи в марте 2024 года.

Расписание Гран-при России 2023 по фигурному катанию


14 октября 2023, суббота

13:00 Мужчины. Короткая программа
14:45 Женщины. Короткая программа
16:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15 октября 2023, воскресенье

12:30 Мужчины. Произвольная программа
14:30 Женщины. Произвольная программа
16:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Время начала соревнований - московское.

Участники этапа в Уфе


Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Где смотреть прямые трансляции с Гран-при России 2023


Прямые трансляции выступления фигуристов на первом этапе Гран-при России будет вести Первый канал. 14 октября запланирован эфир с 15:45 до 17:00, а 15 октября - с 15:25 до 17:00 по московскому времени.









  • Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: расписание, участники, где ...
  • Чемпионат России по фигурному катанию 2022/2023 в Красноярске: расписание, ...
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022. Расписание, состав
  • Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2023
  • Финал Гран-при по фигурному катанию 2019
    •




    Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.

    Где смотреть РПЛ 2023/2024, расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Где смотреть КХЛ 2023/2024, расписание матчей, трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах ТВ.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, расписание трансляций

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Лига чемпионов 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Результаты сборной России на Кубке Первого канала по хоккею

    Сборная России на Кубке Первого канала по хоккею

    С 15 по 18 декабря 2022 года сборная России по хоккею примет участие в традиционном международном хоккейном турнире - Кубке Первого канала.

    Расписание матчей НХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть онлайн трансляции

    НХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон) на русском: дата выхода, где смотреть онлайн
    Какой праздник 7 октября 2023, церковный и народный праздник в России
    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском языке: смотреть онлайн все серии
    Разговоры о важном 9 октября 2023: тема классного часа в учебном году
    Где находится Курская область на карте, граница с Украиной
    Сериал «Доктор Краснов»: сколько серий, где смотреть бесплатно онлайн
    Где смотреть Спартак - ЦСКА 8 октября, во сколько прямая трансляция
    Когда сажать чеснок и лук в 2023 году - лунный посевной календарь дачника на октябрь
    Какой праздник 6 октября 2023, церковный и народный праздник в России
    Какой праздник 5 октября 2023, церковный и народный праздник в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru