Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию 2023

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.
Второй этап пройдет в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), четвертый - в Казани (11-12 ноября), пятый - в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).
В Казани и Омске не состоятся соревнования среди танцоров, а без парного катания пройдут этапы в Уфе и Самаре.
Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи в марте 2024 года.
Расписание Гран-при России 2023 по фигурному катанию
14 октября 2023, суббота
13:00 Мужчины. Короткая программа
14:45 Женщины. Короткая программа
16:30 Танцы на льду. Ритм-танец
15 октября 2023, воскресенье
12:30 Мужчины. Произвольная программа
14:30 Женщины. Произвольная программа
16:30 Танцы на льду. Произвольный танец
Время начала соревнований - московское.
Участники этапа в Уфе
Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.
Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Где смотреть прямые трансляции с Гран-при России 2023
Прямые трансляции выступления фигуристов на первом этапе Гран-при России будет вести Первый канал. 14 октября запланирован эфир с 15:45 до 17:00, а 15 октября - с 15:25 до 17:00 по московскому времени.