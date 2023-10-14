Где смотреть Гран-при России по фигурному катанию 2023





Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.



Второй этап пройдет в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), четвертый - в Казани (11-12 ноября), пятый - в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).



В Казани и Омске не состоятся соревнования среди танцоров, а без парного катания пройдут этапы в Уфе и Самаре.



Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи в марте 2024 года.





Расписание Гран-при России 2023 по фигурному катанию



14 октября 2023, суббота



13:00 Мужчины. Короткая программа

14:45 Женщины. Короткая программа

16:30 Танцы на льду. Ритм-танец



15 октября 2023, воскресенье



12:30 Мужчины. Произвольная программа

14:30 Женщины. Произвольная программа

16:30 Танцы на льду. Произвольный танец



Время начала соревнований - московское.





Участники этапа в Уфе



Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.



Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.



Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.





Где смотреть прямые трансляции с Гран-при России 2023



Прямые трансляции выступления фигуристов на первом этапе Гран-при России будет вести Первый канал. 14 октября запланирован эфир с 15:45 до 17:00, а 15 октября - с 15:25 до 17:00 по московскому времени.