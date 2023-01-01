Расписание 4-го этапа Гран-при России по фигурному катанию 2023





Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани 11-12 ноября 2023 года.



Первый этап прошел в Уфе (14-15 октября), второй - в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), четвертый пройдет в Казани (11-12 ноября), пятый - в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).



В Казани и Омске не состоятся соревнования среди танцоров, а без парного катания пройдут этапы в Уфе и Самаре.



Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи в марте 2024 года.





Расписание 4-го этапа Гран-при России 2023 по фигурному катанию



11 ноября, суббота



13:30 Мужчины. Короткая программа

15:15 Женщины. Короткая программа

17:45 Пары. Короткая программа



Трансляция на Первом канале с 16:45 до 18:00 мск.



12 ноября, воскресенье



13:00 Мужчины. Произвольная программа

15:00 Женщины. Произвольная программа

17:00 Пары. Произвольная программа



Трансляция на Первом канале с 16:25 до 18:00 мск.





Участники этапа в Казани



Из хорошо известных российским болельщикам фигуристов на этапе в Казани выступят Камила Валиева, Софья Муравьева, Евгений Семененко и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.