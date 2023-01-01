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Расписание 4-го этапа Гран-при России по фигурному катанию 2023



Гран-при России по фигурному катанию 2023

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани 11-12 ноября 2023 года.

Первый этап прошел в Уфе (14-15 октября), второй - в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), четвертый пройдет в Казани (11-12 ноября), пятый - в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).

В Казани и Омске не состоятся соревнования среди танцоров, а без парного катания пройдут этапы в Уфе и Самаре.

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи в марте 2024 года.

Расписание 4-го этапа Гран-при России 2023 по фигурному катанию


11 ноября, суббота

13:30 Мужчины. Короткая программа
15:15 Женщины. Короткая программа
17:45 Пары. Короткая программа

Трансляция на Первом канале с 16:45 до 18:00 мск.

12 ноября, воскресенье

13:00 Мужчины. Произвольная программа
15:00 Женщины. Произвольная программа
17:00 Пары. Произвольная программа

Трансляция на Первом канале с 16:25 до 18:00 мск.

Участники этапа в Казани


Из хорошо известных российским болельщикам фигуристов на этапе в Казани выступят Камила Валиева, Софья Муравьева, Евгений Семененко и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.









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