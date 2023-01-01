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Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2023



Гран-при России по фигурному катанию 2023

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.

Второй этап пройдет в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), четвертый - в Казани (11-12 ноября), пятый - в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).

В Казани и Омске не состоятся соревнования среди танцоров, а без парного катания пройдут этапы в Уфе и Самаре.

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи в марте 2024 года.

Расписание Гран-при России 2023 по фигурному катанию


14 октября, суббота

13:00 Мужчины. Короткая программа
14:45 Женщины. Короткая программа
16:30 Танцы на льду. Ритм-танец

15 октября, воскресенье

12:30 Мужчины. Произвольная программа
14:30 Женщины. Произвольная программа
16:30 Танцы на льду. Произвольный танец

Время начала соревнований - московское.

Участники этапа в Уфе


Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Где смотреть прямые трансляции с Гран-при России 2023


Прямые трансляции выступления фигуристов на первом этапе Гран-при России будет вести Первый канал. 14 октября запланирован эфир с 15:45 до 17:00, а 15 октября - с 15:25 до 17:00 по московскому времени.









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    Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2023

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    Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.

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