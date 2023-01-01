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Где находится Абхазия на карте мира, карта Абхазии



Абхазия на карте мира

Карта Абхазии

Абхазия - государство в Закавказье. Граничит на севере с Россией и на юго-востоке с Грузией.

Справка об Абхазии

Столица: Сухум.

Население: 243 564 человека.

Валюта: российский рубль.

Часовой пояс: UTC+3.









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