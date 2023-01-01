Где находится Ирпень на карте Киевской области

Ирпень на карте КиеваИрпень - город в Киевской области, входит в Бучанский район. Справка Основан - 1899 год. Население - 60 084 человека. Расстояние до Киева по трассе - 28 км.
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