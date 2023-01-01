Где находятся Бровары на карте Киевской области Украины

Бровары - город в Киевской области Украины, самый большой город-спутник Киева. Краткая справка Основан: 1630 год. Население: 106 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 24 км.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.