Где находятся Бровары на карте Киевской области

Бровары - город в Киевской области Украины, самый большой город-спутник Киева. Краткая справка Основан: 1630 год. Население: 106 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 24 км.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.