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Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова


Харьков на карте Украины

Карта Харькова

Карта Харькова

Харьков - второй по численности населения город Украины.

Краткая справка

Основан - в 1654 году.

Население - 1 443 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 409 км.

Расстояние до Белгорода по трассе - 79 км.









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