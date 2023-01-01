Где находится Харьков на карте Украины





Карта Харькова







Харьков - второй по численности населения город Украины.



Справка



Основан - в 1654 году.



Население - 1 443 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 409 км.



Расстояние до Белгорода по трассе - 79 км.