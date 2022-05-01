Карта Донецкой области с городами, карта Донецка в ДНР

Карта ДонецкаДонецк - крупнейший город и столица Донецкой Народной Республики (ДНР). Справка Основан - в 1869 году. Население - 913 тыс. человек. Расстояние до Москвы по трассе - 860 км. Расстояние до Ростова-на-Дону по трассе - 209 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.
За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.
Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.
Авторитетное издание The Hockey News назвало лучших игроков «Анахайм Дакс» за всю историю.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.