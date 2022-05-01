Карта Донецкой области с городами, карта Донецка в ДНР





Карта Донецка







Донецк - крупнейший город и столица Донецкой Народной Республики (ДНР).



Справка



Основан - в 1869 году.



Население - 913 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 860 км.



Расстояние до Ростова-на-Дону по трассе - 209 км.

