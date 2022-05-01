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Карта Донецкой области с городами, карта Донецка в ДНР




Карта Донецкой области

Карта Донецка

Карта Донецка, Макеевка

Донецк - крупнейший город и столица Донецкой Народной Республики (ДНР).

Справка

Основан - в 1869 году.

Население - 913 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 860 км.

Расстояние до Ростова-на-Дону по трассе - 209 км.









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