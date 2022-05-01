Где находится Ровно на карте Украины, карта Ровно





Карта Ровно







Ровно - город на северо-западе Украины. Впервые упоминается как один из населённых пунктов Галицко-Волынского княжества.



Краткая справка



Основан: 1283 год.



Население: 244 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 328 км.

