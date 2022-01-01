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Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России


Американская компания McDonald's 16 мая 2022 года объявила об уходе из России. Ранее, 14 марта, компания закрыла свои рестораны быстрого питания на территории Российской Федерации.

С 12 июня бывшие рестораны американской сети быстрого питания начали работу под новым названием - «Вкусно и точка».

Справка о McDonald's

Когда основана компания - в 1940 году.

Где находится штаб-квартира - пригород Чикаго Оук-Брук.

Всего ресторанов в мире - 39,19 тыс.

Когда открылся первый McDonald's в России - 31 января 1990 года.

Первый ресторан в России - на Пушкинской площади в Москве.

Самый посещаемый Макдоналдс в мире - на Пушкинской площади в Москве.

Количество ресторанов в России - 850 (10-е место в мире).

Количество работающих в России - более 65 000 человек.









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