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Где находится Северодонецк на карте Луганской области, карта Северодонецка



Северодонецк на карте Украины

Карта Северодонецка

Северодонецк на карте Луганской области

Северодонецк - административный центр Северодонецкого района, расположен на левом берегу реки Северский Донец.

Справка

Основан - в 1934 году.

Население - 103 479 человек.

Расстояние до Луганска по трассе - 99 км.









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