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Львов на карте Украины, карта Львовской области


Львов на карте Украины

Карта Львовской области

Карта Львовской области

Карта Львова

Карта Львова, авиационно-ремонтный завод

Львов - город на западе Украины. Впервые упоминается как столица Галицко-Волынского княжества.

Краткая справка

Основан - в 1256 году.

Население - 717 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 551 км.









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