Где находится Теткино на карте Курской области России





Поселок Теткино на карте Курской области







Карта Теткино







Поселок городского типа Теткино расположен в Глушковском районе Курской области России.



Справка



Основан - в 1650 году.



Население - 3 235 человек.



Расстояние до Курска по трассе - 183 км.