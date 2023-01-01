Где находится Теткино на карте Курской области России

Поселок Теткино на карте Курской области Карта ТеткиноПоселок городского типа Теткино расположен в Глушковском районе Курской области России. Справка Основан - в 1650 году. Население - 3 235 человек. Расстояние до Курска по трассе - 183 км.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
В плей-офф КХЛ 2023 участвовали лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Гагарина.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».