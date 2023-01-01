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Где находится Теткино на карте Курской области России



Теткино на карте

Поселок Теткино на карте Курской области

Поселок Теткино на карте Курской области

Карта Теткино

Карта Теткино

Поселок городского типа Теткино расположен в Глушковском районе Курской области России.

Справка

Основан - в 1650 году.

Население - 3 235 человек.

Расстояние до Курска по трассе - 183 км.









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