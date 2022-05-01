Где находится Теткино на карте Курской области

Карта Курской области, поселок Теткино Поселок городского типа Теткино расположен в Глушковском районе Курской области России. Краткая справка Основан - в 1650 году. Население - 3 235 человек. Расстояние до Курска по трассе - 183 км.
Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.
Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.
Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Пятьдесят лет назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале началась первая в истории хоккея встреча между советскими хоккеистами и профессионалами из Национальной хоккейной лиги.