Где находится Молдавия на карте Европы, карта Молдавии

Карта МолдавииМолдавия - государство в Юго-Восточной Европе. Граничит с Украиной и Румынией. Краткая справка Столица: Кишинёв. Население: 2 597 100 человек. Валюта: молдавский лей. Часовой пояс: UTC+2 (летом UTC+3).
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.