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Где находится Киев на карте Украины, карта Киевской области


Киев на карте Украины

Карта Киевской области

Карта Киевской области

Карта Киева

Карта Киева

Киев - столица и самый крупный город Украины. Расположен на реке Днепр.

Справка

Основан - 6-10 века.

Население - 2 954 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.









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