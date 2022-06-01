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Где находится завод «Артем» на карте Киева


Киев на карте Украины

Карта Киева, завод «Артем»

Карта Киева

Карта центра Киева

Киев, авиазавод Антонов

Киев - столица и самый крупный город Украины. Расположен на реке Днепр.

Краткая справка

Основан: 6-10 века.

Население: 2 954 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.









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