Где находится Калининградская область на карте России





Карта Калининградской области







Карта Калининграда







Калининград - самый западный областной центр Российской Федерации, второй по численности населения город Северо-Западного федерального округа.



Калининградская область образована в 1946 году и имеет сухопутную границу с Польшей и Литвой.



Калининград основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и тогда же получил название Кёнигсберг. Ныненшнее название город получил в 1946 году в честь советского партийного и государственного деятеля Михаила Ивановича Калинина.



По данным на 2022 год в городе проживает почти 500 тысяч жителей. Население Калининградской области составляет 1 032 тыс. человек.



В городе расположены штаб Балтийского флота ВМФ РФ, музей Мирового океана, музей янтаря, музей изобразительных искусств и один из самых больших и старейших зоопарков в стране.



Из крупных городов ближе всего к Калининграду расположен Вильнюс (332 км по трассе), расстояние до Варшавы составляет 372 км, до Минска - 526 км и до Москвы - 1337 км.