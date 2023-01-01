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Где находится Калининградская область на карте России



Калининград на карте России

Карта Калининградской области

Карта Калининградской области

Карта Калининграда

Карта Калининграда

Калининград - самый западный областной центр Российской Федерации, второй по численности населения город Северо-Западного федерального округа.

Калининградская область образована в 1946 году и имеет сухопутную границу с Польшей и Литвой.

Калининград основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и тогда же получил название Кёнигсберг. Ныненшнее название город получил в 1946 году в честь советского партийного и государственного деятеля Михаила Ивановича Калинина.

По данным на 2022 год в городе проживает почти 500 тысяч жителей. Население Калининградской области составляет 1 032 тыс. человек.

В городе расположены штаб Балтийского флота ВМФ РФ, музей Мирового океана, музей янтаря, музей изобразительных искусств и один из самых больших и старейших зоопарков в стране.

Из крупных городов ближе всего к Калининграду расположен Вильнюс (332 км по трассе), расстояние до Варшавы составляет 372 км, до Минска - 526 км и до Москвы - 1337 км.









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