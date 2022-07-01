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Где находится Винница на карте Украины, карта Винницкой области


Винница на карте Украины

Карта Винницкой области

Карта Винницкой области

Карта Винницы

Карта Винницы

Винница расположена в центре Украины, административный центр Винницкой области.

Краткая справка

Основана - в 1363 году.

Население - 370 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 267 км.









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