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Где находится Косово на карте Европы, карта Косово



Косово на карте мира

Карта Косово

Косово - частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове.

Краткая справка

Столица - Приштина.

Население - 1 935 259 человек.

Валюта - евро.

Часовой пояс - UTC+1, летом UTC+2.









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