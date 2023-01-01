Где находится Климово на карте Брянской области

Карта поселка КлимовоКлимово - рабочий поселок, административный центр Климовского района Брянской области. Справка Основан - 1708 год. Население - 12 603 человека. Расстояние до Брянска по трассе - 175 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды.