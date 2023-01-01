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Где находится Нарва на карте Эстонии



Нарва на карте Эстонии

Карта Нарвы

Карта Нарвы

Нарва - город в Эстонии, третий по численности населения город страны. Расположен на границе с Россией напротив Ивангорода.

Краткая справка

Основан - в 1345 году.

Население - 61 тыс. человек.

Расстояние до Таллина по трассе - 212 км.









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