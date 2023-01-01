Где находится Запорожье на карте, карта Запорожья

Карта Запорожской областиКарта ЗапорожьяЗапорожье - город на реке Днепр, один из крупнейших городов юга Украины. Краткая справка Основан - 952 год. Население - 722 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 524 км.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.
С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
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