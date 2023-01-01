Где находится Запорожье на карте





Карта Запорожской области







Карта Запорожья







Запорожье - город на реке Днепр, один из крупнейших городов юга Украины.



Краткая справка



Основан - 952 год.



Население - 722 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 524 км.

