Районы и города Новосибирской области на карте

Города Новосибирской области
Новосибирская область включает в себя 7 городов областного значения и 30 районов.
Города областного значения - Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Барабинск, Куйбышев, Татарск.
Районы Новосибирской области - Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский, Кочковский, Краснозёрский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чистоозёрный, Чулымский.