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Где находится Балаклея на карте Харьковской области, карта Балаклеи


Балаклея на карте Харьковской области

Карта Балаклеи

Карта Балаклеи

Балаклея - город в Харьковской области Украины, входит в Изюмский район.

Краткая справка

Основан - в 1663 году.

Население - 27 637 человек.

Расстояние до Изюма по трассе - 53 км.

Расстояние до Мариуполя по трассе - 91 км.









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