Карта БалаклеиБалаклея - город в Харьковской области Украины, входит в Изюмский район. Краткая справка Основан - в 1663 году. Население - 27 637 человек. Расстояние до Изюма по трассе - 53 км. Расстояние до Мариуполя по трассе - 91 км.
В конце 2022 года все внимание любителей спорта будет приковано к Катару. С 20 ноября по 18 декабря в 5 городах этой страны пройдет чемпионат мира по футболу.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.