Где находится Балаклея на карте Харьковской области





Карта Балаклеи







Балаклея - город в Харьковской области Украины, входит в Изюмский район.



Справка



Основан - в 1663 году.



Население - 27 637 человек.



Расстояние до Харькова по трассе - 91 км.



Расстояние до Изюма по трассе - 53 км.