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Где находится Кодема на карте Донецкой области, карта села Кодема в ДНР


Кодема на карте Донецкой области

Кодема - село в Бахмутском районе Донецкой области, основано в XVII веке.

Краткая справка

Население - 590 человек.

Расстояние до Бахмута по трассе - 19 км.

Расстояние до Донецка по трассе - 77 км.









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