Кодема - село в Бахмутском районе Донецкой области, основано в XVII веке. Краткая справка Население - 590 человек. Расстояние до Бахмута по трассе - 19 км. Расстояние до Донецка по трассе - 77 км.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Программа для тренажерного зала от компании «Универсальная Система Учета» разработано с целью автоматизации процессов любого бизнеса.
Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.