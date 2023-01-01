Где находится Латвия на карте Европы, карта Латвии с городами

Карта ЛатвииЛатвия - государство в Северной Европе на побережье Балтийского моря. Граничит с Белоруссией, Литвой, Россией и Эстонией. Справка Столица - Рига. Население - 1 873 100 человек. Валюта - евро. Часовой пояс - UTC+2 (летом UTC+3).
С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.
С 12 по 15 января в Сыктывкаре пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.