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Где находится Латвия на карте Европы, карта Латвии


Латвия на карте Европы

Карта Латвии

Карта Латвии

Латвия - государство в Северной Европе на побережье Балтийского моря. Граничит с Белоруссией, Литвой, Россией и Эстонией.

Краткая справка

Столица - Рига.

Население - 1 873 100 человек.

Валюта - евро.

Часовой пояс - UTC+2 (летом UTC+3).









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