Карта ЛатвииЛатвия - государство в Северной Европе на побережье Балтийского моря. Граничит с Белоруссией, Литвой, Россией и Эстонией. Краткая справка Столица - Рига. Население - 1 873 100 человек. Валюта - евро. Часовой пояс - UTC+2 (летом UTC+3).
Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.
Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.
Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.