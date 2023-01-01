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Где находится Астана на карте Казахстана



Астана на карте Казахстана

Карта Астаны

Карта Астаны

Астана - столица Казахстана, расположена на севере страны, второй по численности населения город Казахстана.

Справка

Основан - в 1830 году.

Население - 1 350 тыс. человек.

Часовой пояс - UTC+6:00









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