



Карта Нур-Султана (Астаны)







Нур-Сулстан - столица Казахстана, расположен на севере страны, второй по численности населения город Казахстана.



Справка



До 2019 город носил название Астана.



Основан - в 1830 году.



Население - 1 228 тыс. человек.