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Где расположен Нур-Султан (Астана) на карте Казахстана


Нур-Сулстан на карте Казахстана

Карта Нур-Султана (Астаны)

Карта Нур-Султана, Астаны

Нур-Сулстан - столица Казахстана, расположен на севере страны, второй по численности населения город Казахстана.

Справка

До 2019 город носил название Астана.

Основан - в 1830 году.

Население - 1 228 тыс. человек.









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