Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Уды на карте Харьковской области, карта села Уды


Село Уды на карте Харьковской области

Уды - село в Богодуховском районе Харьковской области Украины.

Справка

Основано - в 1677 году.

Население - 1402 человека.

Расстояние до Харькова по трассе - 56 км.

Расстояние до Белгорода по трассе - 74 км.









  • Купянск на карте Харьковской области, карта Купянска на Украине
  • Где находится Кодема на карте Донецкой области, карта села Кодема в ДНР
  • Балаклея на карте Харьковской области, карта города Балаклея на Украине
  • Изюм на карте Харьковской области, карта Изюма
  • Где находится Звонецкое на карте Украины. Карта села Звонецкое Днепропетров ...
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 8-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/23. Турнирная таблица. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. Турнирная таблица. 7-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 15 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









    Курс евро ЦБ РФ на 16 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Контрольные прокаты по фигурному катанию 2022/2023
    Спартак - Локомотив 18 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    Сочи - Факел 18 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    Краснодар - Химки 18 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    Пари НН - Оренбург 18 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    Динамо - Зенит 17 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    Ростов - Крылья Советов 17 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    Торпедо - ЦСКА 17 сентября 2022. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России по футболу
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru