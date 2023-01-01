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Где находится Таджикистан на карте мира, карта Таджикистана



Таджикистан на карте Азии

Карта Таджикистана

Карта Таджикистана

Таджикистан - государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира.

Справка

Столица - Душанбе.

Население Таджикистана - 7 417 400 человек.

Валюта - сомони.

Официальный язык - таджикский.

Часовой пояс - UTC+5.









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