Где находится Таджикистан на карте мира

Карта ТаджикистанаТаджикистан - государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира. Справка Столица - Душанбе. Население Таджикистана - 7 417 400 человек. Валюта - сомони. Официальный язык - таджикский. Часовой пояс - UTC+5.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
В воскресенье, 26 февраля, пройдут последние матчи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Большинство участников раунда плей-офф уже определены.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.
Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.