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Карта Европы со странами и столицами крупно на русском


Карта Европы со странами на русском

Карта Европы со странами (крупно, 1200x1506)

На странице приведена политическая карта Европы со странами и крупными городами на русском языке.

Страны Европы и их столицы

Австрия - Вена
Албания - Тирана
Андорра - Андорра-ла-Велья
Белоруссия - Минск
Бельгия - Брюссель
Болгария - София
Босния и Герцеговина - Сараево
Ватикан - Ватикан
Великобритания - Лондон
Венгрия - Будапешт
Германия - Берлин
Греция - Афины
Дания - Копенгаген
Ирландия - Дублин
Исландия - Рейкьявик
Испания - Мадрид
Италия - Рим
Казахстан (частично) - Астана
Латвия - Рига
Литва - Вильнюс
Лихтенштейн - Вадуц
Люксембург - Люксембург
Македония - Скопье
Мальта - Валлетта
Молдавия - Кишинёв
Монако - Монако
Нидерланды - Амстердам
Норвегия - Осло
Польша - Варшава
Португалия - Лиссабон
Россия (частично) - Москва
Румыния - Бухарест
Сан-Марино - Сан-Марино
Сербия - Белград
Словакия - Братислава
Словения - Любляна
Турция (частично) - Анкара
Украина - Киев
Финляндия - Хельсинки
Франция - Париж
Хорватия - Загреб
Черногория - Подгорица
Чехия - Прага
Швейцария - Берн
Швеция - Стокгольм
Эстония - Таллин









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