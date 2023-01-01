Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Карта Европы со странами и столицами на русском



Карта Европы со странами на русском

На странице приведена политическая карта Европы со странами и крупными городами на русском языке.

Страны Европы и их столицы

Австрия - Вена
Албания - Тирана
Андорра - Андорра-ла-Велья
Белоруссия - Минск
Бельгия - Брюссель
Болгария - София
Босния и Герцеговина - Сараево
Ватикан - Ватикан
Великобритания - Лондон
Венгрия - Будапешт
Германия - Берлин
Греция - Афины
Дания - Копенгаген
Ирландия - Дублин
Исландия - Рейкьявик
Испания - Мадрид
Италия - Рим
Казахстан (частично) - Астана
Латвия - Рига
Литва - Вильнюс
Лихтенштейн - Вадуц
Люксембург - Люксембург
Македония - Скопье
Мальта - Валлетта
Молдавия - Кишинёв
Монако - Монако
Нидерланды - Амстердам
Норвегия - Осло
Польша - Варшава
Португалия - Лиссабон
Россия (частично) - Москва
Румыния - Бухарест
Сан-Марино - Сан-Марино
Сербия - Белград
Словакия - Братислава
Словения - Любляна
Турция (частично) - Анкара
Украина - Киев
Финляндия - Хельсинки
Франция - Париж
Хорватия - Загреб
Черногория - Подгорица
Чехия - Прага
Швейцария - Берн
Швеция - Стокгольм
Эстония - Таллин









  • Карта Украины с областями и городами на русском языке
  • Состав отборочных групп к Евро-2024 по футболу
  • Сколько стран входят в НАТО, список стран в НАТО
  • Чемпионат Европы по футболу 2020 (Евро-2021). Расписание матчей
  • Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Расписание матчей
  • Россия - 24-я по популярности футбола, 0,2% населения страны ходит на футбо ...
  • Чемпионат Европы по футболу 2016
    •




    Чемпионы Формулы-1 по годам

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Какой вид спорта самый популярный на сегодня

    Самые популярные виды спорта

    Какой вид спорта самый популярный в мире на сегодня? На странице представлен рейтинг видов спорта по популярности по всему миру.

    Лига Европы по футболу 2022/2023: расписание, результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 19 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









    Карта Крыма с городами, где находится Крым на карте
    Самые смешные анекдоты дня - 20 апреля 2023 года
    Карта Европы со странами и столицами на русском
    Где находится на карте Луганская область, карта ЛНР
    Где находится на карте Приднестровье
    Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии на карте
    Граница Украины и России на карте
    Какие бренды и компании ушли из России на сегодня
    Карта Украины с областями и городами на русском языке
    Где находится на карте Новая Каховка (Каховская ГЭС) в Херсонской области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru