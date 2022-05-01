Где находится Усть-Илимск на карте России, какая область





Карта Усть-Илимска







Усть-Илимск - город на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре.



Справка



Основан - в 1966 году.



Население: 80 тыс. человек.



Расстояние до Иркутска по трассе - 637 км.



Часовой пояс - UTC+8:00.