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Где находится Усть-Илимск на карте России, какая область


Усть-Илимск на карте Иркутской области

Карта Усть-Илимска

Карта Усть-Илимска

Усть-Илимск - город на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре.

Справка

Основан - в 1966 году.

Население: 80 тыс. человек.

Расстояние до Иркутска по трассе - 637 км.

Часовой пояс - UTC+8:00.









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