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Какие области Украины вошли в состав России, карта ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья


Присоединение к России 2022

30 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Справка

Донецкая область - ДНР

Центр - Донецк.

Площадь - 26 517 квадратных км.

Население - 4 100 тыс. человек.

Луганская область - ЛНР

Центр - Луганск.

Площадь - 26 683 квадратных км.

Население - 2 121 тыс. человек.

Запорожская область

Центр - Запорожье.

Площадь - 27 183 квадратных км.

Население - 1 636 тыс. человек.

Херсонская область

Центр - Херсон.

Площадь - 28 461 квадратных км.

Население - 1 000 тыс. человек.









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