



27 сентября 2022 года завершилось всенародное голосование по вопросу вхождения нескольких украинских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.



Справка



Донецкая область - ДНР



Центр - Донецк.



Площадь - 26 517 квадратных км.



Население - 4 100 тыс. человек.



Луганская область - ЛНР



Центр - Луганск.



Площадь - 26 683 квадратных км.



Население - 2 121 тыс. человек.



Запорожская область



Центр - Запорожье.



Площадь - 27 183 квадратных км.



Население - 1 636 тыс. человек.



Херсонская область



Центр - Херсон.



Площадь - 28 461 квадратных км.



Население - 1 000 тыс. человек.