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Присоединение к России 2022 - карта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей


Присоединение к России 2022

27 сентября 2022 года завершилось всенародное голосование по вопросу вхождения нескольких украинских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Справка

Донецкая область - ДНР

Центр - Донецк.

Площадь - 26 517 квадратных км.

Население - 4 100 тыс. человек.

Луганская область - ЛНР

Центр - Луганск.

Площадь - 26 683 квадратных км.

Население - 2 121 тыс. человек.

Запорожская область

Центр - Запорожье.

Площадь - 27 183 квадратных км.

Население - 1 636 тыс. человек.

Херсонская область

Центр - Херсон.

Площадь - 28 461 квадратных км.

Население - 1 000 тыс. человек.









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