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Список стран в НАТО 2022. Сколько стран входят в НАТО


Карта стран НАТО

НАТО - военно-политический блок, образованный в 1949 году. Объединяет многие страны Европы, США и Канаду. 

Расшифровка на русском

НАТО (North Atlantic Treaty Organization) - Организация Североатлантического договора.

Список стран НАТО

В НАТО в 2022 году входят 30 стран.

1949 - Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция.

1952 - Греция, Турция.

1955 - Германия.

1982 - Испания

1999 - Венгрия, Польша, Чехия.

2004 - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.

2009 - Албания, Хорватия.

2017 - Черногория.

2020 - Северная Македония.









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